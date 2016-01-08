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«الداخلية»: ضبط 5996 قضية متنوعة وتنفيذ 783 حكمًا قضائيًا الأربعاء الماضي

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«الداخلية»: ضبط 5996 قضية متنوعة وتنفيذ 783 حكمًا قضائيًا الأربعاء الماضي «الداخلية»: ضبط 5996 قضية متنوعة وتنفيذ 783 حكمًا قضائيًا الأربعاء الماضي

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

أسفرت جهود مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم ، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط 5996 قضية متنوعة، وتنفيذ 783 حكمًا قضائيًا خلال حملات نفذتها الأربعاء الماضي.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات، والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

 وأسفرت جهودها عن ضبط  73 قضية “سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل”، و67 قضايا فى مجال الإتصالات والبريد، 209 بائعًا متجولًا، وكذا 2011 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية، وتنفيذ 182 حكمًا قضائيًا .

كما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة أمنية، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية، عن ضبط 462 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها “مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية”، وتنفيذ 38  حكمًا قضائيًا.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين، 2791 قضية سرقة تيار كهربائى ، وتحصيل غرامات في 5929 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى 24 قضية مخالفة شروط التعاقد”، وتنفيذ 542 حكمًا قضائيًا.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 294 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 189 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف .

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهودها عن ضبط 82 قضية فى مجال “الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب”، وتنفيذ 21 حكمًا قضائيًا.

كما شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملة أمنية أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العام لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد ، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، عن ضبط 6 قضايا متنوعة.

هذا وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

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