4 طائرات حربية إسرائيلية تخرق أجواء لبنان

>خرقت أربع طائرات حربية إسرائيلية ليل أمس الخميس الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق ألعاصمة بيروت قبل أن تغادر باتجاه إسرائيل .

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 30ر20 من ليل أمس، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الاسرائيلى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش( جنوب لبنان) ، وحلقت فوق منطقة بيروت، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 55ر20 من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة، يذكر ان الطيران الحربى الاسرائيلى يقوم على نحو شبه يومى بطلعات فى المجال الجوى اللبنانى .