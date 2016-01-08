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بيسيرو: ضغط المباريات واختلاف المنافسين يجبرنا على تغيير التشكيل

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بيسيرو: ضغط المباريات واختلاف المنافسين يجبرنا على تغيير التشكيل بيسيرو: ضغط المباريات واختلاف المنافسين يجبرنا على تغيير التشكيل

أكد جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي أن ضغط المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز يجبره أحيانا على تغيير عدة عناصر في التشكيل الأساسي للفريق.

وقال بيسيرو للصحفيين بعد فوز فريقه 7-3 على اتحاد الشرطة الخميس:"مباراتنا المقبلة أمام المقاولون العرب تختلف تماما عن لقاء الأمس".

وأضاف "لكل مباراة خطتها واستعداداتها الخاصة، نحترم جميع المنافسين ونسعى دائما للفوز".

وأردف "لا يسعنا إلا التعامل مع الأمر الواقع فيما يخص خوض مباراة كل 3 أيام، ندفع بالتشكيل المناسب لكل مباراة على حدة".

ويقوم بيسيرو حاليا بدراسة المقاولون عبر الفيديو استعدادا لمواجهة الأحد المقبل على استاد برج العرب بين الفريقين.

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فيديو اليوم السابع