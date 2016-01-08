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الامتحانات تهدد مشاركة متعب وربيعة أمام المقاولون العرب

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الامتحانات تهدد مشاركة متعب وربيعة أمام المقاولون العرب الامتحانات تهدد مشاركة متعب وربيعة أمام المقاولون العرب

منح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، الإذن لرباعي الفريق عماد متعب، سعد سمير، أحمد الشيخ ورامي ربيعة للخروج من المعسكر الاستعدادي لمباراة المقاولون من أجل أداء الامتحانات.

وسيخرج الثنائي رامي ربيعة وأحمد الشيخ من معسكر الفريق مساء الليلة لأداء الامتحانات صباح غدا السبت، فيما سيخرج عماد متعب سعد الدين سمير من معسكر الفريق صباح يوم الأحد لأداء امتحاناتهما قبل العودة للمعسكر.

وبسبب إقامة مباراة الأهلي المقبلة في نفس يوم امتحانات عماد متعب وسعد سمير، فقد يغيبان عن اللقاء المقبل بداعي الإجهاد.

ويستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري، مساء الأحد المقبل على ملعب "برج العرب".

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