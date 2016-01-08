الأمن العام يضبط 90 قطعة سلاح و231 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قاد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 90 قطعة سلاح نارى، من بينها بندقية آلية من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، و196 قطعة سلاح أبيض، وضبط 231 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابيين، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و67 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 20851 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 329 دراجة بخارية مخالفة.