حبس عاطلين ضبط بحوزتهما أسلحة وكمية من الهيروين والبانجو بشبرا الخيمة

أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين والبانجو وأسلحة نارية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، يفيد بتمكن النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث القسم من ضبط كل من "أحمد.ح.ح" 22 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام و215 جنيه وهاتف محمول، و"عاصم. خ" 23 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من الهيروين المخدر حوالى 120 جرام و42 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهما، والمبالغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما.

تحرر محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

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