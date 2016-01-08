ضبط بانجو وحشيش وأقراص مخدرة بحوزة خارجين على القانون فى حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن، واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، حملة لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة.

فى مركز الوقف تم ضبط "أسامة ا ص م" 32 سنة عامل، وبحوزته (28) قرص من عقار التامول المخدر، وفى مركز نجع حمادى تم ضبط "حسنى ا ع" 34 سنة عامل وبحوزته (3) لفافات ورقية متوسطة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (500) جرام .

وفى مركز شرطة قنا تم ضبط "محمد م م" 37 سنة عامل وبحوزته لفافة ورقيه كبيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (3) كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"عبد الرحمن ا م" 35 سنة عامل وبحوزته (70) لفافة ورقية متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (5) كيلو جرام و(17) قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش وزنت حوالى (200) جرام وهاتف محمول.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

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