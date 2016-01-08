جنايات قنا تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل مواطن بقسم شرطة الاقصر

تبدأ محكمة جنايات قنا غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين من ضباط وأفراد شرطة، فى قتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر، حيث تم نقل المحاكمة لمحكمة جنايات قنا لدواعى أمنية.

تبدأ المحكمة أولى جلساتها فى محاكمة 9 متهمين 4 ضباط و 5 رقباء سريين، فى واقعة مقتل عامل بقسم شرطة الأقصر.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بلاغا بتجمهر المئات من الأهالى أمام مستشفى الأقصر الدولى احتجاجا على مقتل " طلعت شبيب الرشيدى " واتهامهم عدد من الضباط بالتعدى علية وضربه داخل القسم، على خلفية ضبطه أمام إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

أفادت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من النقيب " إبراهيم ع" معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول "محمد ا" و ملازم أول "باهر ط " و ملازم أول "سمير ه" ضباط بالقسم، و"مصطفى ج" و"محمد أ" و "محمود س" و"موسى ي" و"مرسال ح" رقباء سريبن.

تم ضبط المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات للنظر فى القضية التى تبدأ أولى جلساتها غدا.