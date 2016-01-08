جورج قرداحي : «سعيد بعودة «من سيربح المليون» على CBC»

كتبت: إنجي لطفي

قال الإعلامي جورج قرداحي، مُقدم برنامج “من سيربح المليون”، في مداخلةٍ هاتفية ببرنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على شاشة CBC، إن :” البرنامج المذاع علىCBC ، سيكون به معرفة وثقافة ومعلومات، بالإضافة لخفة دم من المشاركين فيه”، موضحًا أن البرنامج يعتمد على المشاركين فيه، مضيفًا أنه سعيدًا بعودة البرنامج.

وأضاف “قرداحي”، أن قناة MBC، قد تخلت عن البرنامج سابقًا، وبعدها تم عرضه على قناة “الحياة” لمدة عام واحد، مشيرًا إلى أن البرنامج كان محصورًا في مصر، ولكن اليوم عاد البرنامج برونقه، ليتم تقديمه علىشاشة فضائية CBC .

ووجه الإعلامي جورج قرداحي، إلى المصريين خالص تحياته، واصفًا إياهم بأنهم دائما بقلبه.