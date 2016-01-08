صور| جولة ليلية مفاجئة لمحافظ المنوفية لـ 4 مدن و15 قرية

قام محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، بجولة تفقدية مساء أمس، زار خلالها الوحدات المحلية والصحية ومستشفى سرس الليان المركزى، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين بالماحفظة.

وبدأت الجولة من الساعة الـ5.30 واستمرت حتى الساعه 10.40 من مساء أمس وشملت الجولة المرورعلى 15 قرية و4 مدن “شبين وسرس والباجور ومنوف”، تفقد خلالها المحافظ، حالة الإنارة والطرق والوحدات المحلية والوحدات الصحية ومستشفى سرس الليان المركزى .

وأسفرت الجولة، عن خصم رئيس الوحدة القروية بـ”الماى” بخصم ثلاثة أيام من راتبه؛ لعدم إضاءة الكشافات بأعمدة الإنارة بطريق القرية، كما اطمأن على انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الحامول التابعة لمركز منوف، وأثناء تفقد المحافظ لمستشفى سرس الليان المركزى التقى بوالد الطفل محمد عاطف، وأمر بعرض تقرير عن الحالة عليه تمهيدا لتحويلها لإحدى المستشفيات العسكرية، حيث أظهر التقرير الطبي أن الطفل يعانى من فشل فى التنفس نتيجة عيب خلقي بالرئتين والقلب ومحجوز بقسم العناية المركزة .

وخلال الجولة تبين للمحافظ تردي حالة النظافة فى قرية جروان التابعة لمركز الباجور فأمر بمجازاة رئيس الوحدة القروية بخصم ثلاثة أيام من راتبه وكذلك مجازاة رئيس قسم الإنارة بمدينة الباجور .

كما تفقد المحافظ، الوحدات الصحية بقرى “شبرا بلولة، وميت ربيعة، والحامول، وسنجرج، ومنشأة سلطان، والوحدة الصحية ببرهيم، والحامول، ومنشأة سلطان، وتبين انتظام العمل داخل مقر الوحدة المحلية كما تبين سوء حالة الطريق داخل القرية وسوء حالة الطريق والانارة بالوحدة المحلية بـ”طملاى”.

وأكد المحافط، أن الزيارة الميدانية المفاجئة تكشف للمسئول حقيقة إنجاز الجهة التي تتم زيارتها، وكيفية أداء العمل فيها وجودة الخدمة التي تقدم ، مشيرا إلى أن الزيارات التفقدية لأماكن العمل وسيلة من وسائل التأثير، وليس الرقابة؛ لتحقيق الأهداف التنظيمية من خلال معرفة كيفية أداء الموظفين لأعمالهم والصعوبات التي تواجههم أثناء العمل.