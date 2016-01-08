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هروب 3 جزائريات للانضمام إلى داعش ليبيا

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هروب 3 جزائريات للانضمام إلى داعش ليبيا هروب 3 جزائريات للانضمام إلى داعش ليبيا

> تمكنت ثلاث سيدات جزائريات من أقارب بعض الإرهابيين فى ولايتى الجزائر والبويرة من الهروب إلى ليبيا عبر تونس للانضمام إلى تنظيم "داعش" هناك .

وذكر موقع "الوطن ويك اند" الناطق بالفرنسية اليوم /الجمعة/ نقلا عن أجهزة الأمن أن هؤلاء السيدات ـ اللاتى تتراوح أعمارهن بين 19 و 27 أعلن انفسهن محاربات فى تنظيم داعش ـ قد تزوجن من الإرهابيين فور وصولهن إلى مدينة سرت.

وتشعر الأجهزة الأمنية بقلق من الدعوات السرية التى تتم عبر /الإنترنت/ للإرهابيين إلى عائلات إرهابيى داعش لمغادرة الجزائر والتوجه إلى ليبيا .
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