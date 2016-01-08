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المفوض السامى لحقوق الانسان يدعو اليمن للعدول عن قراره طرد ممثله

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المفوض السامى لحقوق الانسان يدعو اليمن للعدول عن قراره طرد ممثله المفوض السامى لحقوق الانسان يدعو اليمن للعدول عن قراره طرد ممثله

>دعا المفوض السامى لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليمن اليوم الجمعة الى العدول عن قراره طرد ممثله بوصفه "غير مبرر ويأتى بنتائج عكسية ومضرا."

وقالت وكالة أنباء تديرها المدعومة من إن وزارة الخارجية اليمنية أعلنت أن ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان شخص غير مرغوب فيه بعد إدلائه بتصريحات وصفتها بأنها غير حيادية.

وقال المفوض السامى زيد رعد الحسين فى بيان "ليست مهمتنا تسليط الضوء على الانتهاكات التى يرتكبها جانب وتجاهل تلك التى يرتكبها الآخر أخشى من أن يعرقل ذلك عملنا فى المستقبل."

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مصر 365

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