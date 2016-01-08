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"الجهاد الإسلامى" : الرد على جريمة مقتل 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال آت

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"الجهاد الإسلامى" : الرد على جريمة مقتل 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال آت "الجهاد الإسلامى" : الرد على جريمة مقتل 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال آت

>نعت حركة "الجهاد الإسلامى فى فلسطين" الشباب الأربعة الذين استشهدوا ببلدة سعير شمالى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية.

ودعت الحركة - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - إلى تصعيد الانتفاضة ردا على الجرائم البشعة التى ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى ، وتوعدت بأن "الرد على هذه الجرائم آت".

واستشهد أربعة شبان فلسطينيين من بلدة سعير فى حادثين منفصلين مساء أمس، ثلاثة منهم من عائلة واحدة أطلق عليهم جنود الاحتلال الاسرائيلى النار عند مفترق طرق المجمع الاستيطانى "غوش عصيون" جنوب بيت لحم ،والرابع استشهد برصاص الاحتلال عند مفرق بيت عينون شرق الخليل.

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