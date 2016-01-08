لن تصدق ماذا يحدث عند غسل البيض ووضعه فى الثلاجة !! هام جدا

البيض وجبة أفطار وعشاء وخاصة للأطفال فهى تحتوى على الكالسيوم الذى يغذى العظام والأسنان ويقويها ولكن كيف تقومين بعمل البيض لأطفالك ؟؟ وهناك نقطة هامة البيض يدخل فى معظم الطبخات مثل : البشاميل ، فطيرة البيض الشهية ، البطاطس المحشو بيض مسلوق.

كل ما نريد قوله أو التنويه عنه ان البيض هام جدا فى كل المنازل وكل البلاد ولكن هناك دراسة طبية أكدت ان غسل البيض قبل طهيهه فيه خطر كبير على صحة الإنسان لذلك قومى بإستخدامه مباشرة ولا تغسليه حيث ان البيض يحتوى على مسامات صغيرة وفتحات لا ترى بالعين المجردة وتكون مغلقة دائما لتجنب دخول الجراثيم والبكتيريا الى قلب البيضة ، لذلك فعندما تقومين بغسل البيضة تتفتح جميع المسامات وتسمح بدخول الجراثيم وتلوث البيضة ومن الممكن أن تصل الى حد التسمم الغذائى .

والأكثر من ذلك رجاء حفظ البيض داخل الثلاجة لأنها تتسبب فى فتح تلك المسامات خاصة فتح وغلق الثلاجة .. وقد أكد الأطباء ان هناك الكثير من الأطفال اللذين توفوا بسبب التسمم الغذائى الناتج من غسل البيض .

شبكةعيونالإخبارية

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