رغم الغياب.. غالي يعود لتدريبات الأهلي استعدادا للمقاولون والفريق يتدرب على ملعب فاركو

عاد حسام غالي قائد الأهلي لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة القادمة من الدوري المصري.

حسام غالي تعرض للإيقاف لمدة مباراتين بسبب السلوك السيء عقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

واستغل الأهلي الفرصة لمنح اللاعب راحة لمدة يومين من التدريبات، قبل أن يعود حسام غالي لتدريبات فريقه صباح اليوم الجمعة.

ورغم أن حسام غالي سيغيب عن اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب بسبب استمرار فترة إيقافه، إلا أنه عاد للتدريبات ليكون جاهزا للمباريات.

من ناحية أخرى، سيستضيف ملعب نادي "فاركو" تدريبات الأهلي استعدادا للمباراة المقبلة بعد تنسيق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع النادي، إذ أن أرضية ملعب فندق البعثة صلبة ولا تناسب للتدريبات.

ويستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.