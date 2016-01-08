بالفيديو: عندما يصبح عصير الطماطم هو الطعام الوحيد لرضيع جائع بسوريا.. أين حكام العرب؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر فيديوهات خاصة بالمأساة التي يعاني منها الشعب السوري ومن نظام الأسد وحزب الله والذي فرض الحصار علي أهالي مضايا مما اسفر عن موت أكثر من 15 شخص من الجوع ومن المتوقع زيادة عدد الضحايا في الفترة القليلة القادمة لتوقف وصول كافة البضائع والأغذية للمواطنين خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وقد قام الشعب السوري بإرسال رسالة إلي الشعوب العربية لإنقاذهم من الجوع حيث أصبح عصير البنادورة ” الطماطم ” هو الطعام الوحيد لطفل رضيع لا تستطيع والدته إطعامه، حيث قام بعض المواطنين بذبح القطط لأكلها وكذلك أكل أوراق الشجر لسد جوعهم بعد الحصار.

ومن جانب أخر قامت تلقي مكتب الأمم المتحدة لشئون الإنسان موافقة علي إرسال مساعدات إلي سوريا دون تحديد ميعاد وصول أو دخول هذه البضاعة والتي يمكنها أن تنقذ حياة الكثير من أهالي مضايا، ولم يقم أي من حكام العرب بالتحدث عن هذه المأساة وكيف أن تظل الدول العربية تري ما يحدث دون أن تتحرك ساكنا

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads