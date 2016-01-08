أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 3 عمال محارة سقطوا من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية

Google+ Print
مصرع 3 عمال محارة سقطوا من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية مصرع 3 عمال محارة سقطوا من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية
لقى 3 عمال مصرعهم، إثر سقوطهم من أعلى عقار تحت الشطيب أثناء عملهم به.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بسقوط ثلاثة أشخاص من أعلى عقار "تحت التشطيب" كائن بطريق قناة المحمودية – البر القبلى وتوفوا.

وبالانتقال تبين أنه أثناء قيام كل من "ناصر .ج" 30 سنة مبيض محاره مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"سمير. م" 54 سنة مبيض محارة مقيم دائرة قسم ثان الرمل، و"حسين .س"31 سنة مبيض محارة ومقيم بمركز أبو حمص محافظة البحيرة، بأعمال محارة أعلى سقالة بالطابق العاشر بالعقار رقم "2" مساكن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات انقطع واير السقاله، مما أدى لسقوطهم وتوفوا.

وبسؤال "رجب. ع" 55 سنة مقاول مقيم دائرة قسم أول الرمل روى بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتهم، وتم نقل جثث المتوفين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك وجار العرض على النيابة.


>إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365