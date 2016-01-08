مصرع 3 عمال محارة سقطوا من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية

لقى 3 عمال مصرعهم، إثر سقوطهم من أعلى عقار تحت الشطيب أثناء عملهم به.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بسقوط ثلاثة أشخاص من أعلى عقار "تحت التشطيب" كائن بطريق قناة المحمودية – البر القبلى وتوفوا.

وبالانتقال تبين أنه أثناء قيام كل من "ناصر .ج" 30 سنة مبيض محاره مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"سمير. م" 54 سنة مبيض محارة مقيم دائرة قسم ثان الرمل، و"حسين .س"31 سنة مبيض محارة ومقيم بمركز أبو حمص محافظة البحيرة، بأعمال محارة أعلى سقالة بالطابق العاشر بالعقار رقم "2" مساكن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات انقطع واير السقاله، مما أدى لسقوطهم وتوفوا.

وبسؤال "رجب. ع" 55 سنة مقاول مقيم دائرة قسم أول الرمل روى بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتهم، وتم نقل جثث المتوفين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك وجار العرض على النيابة.

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