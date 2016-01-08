محافظ الجيزة لأعضاء مجلس النواب: الناس شبعت كلام وعايزين نعمل حاجة سريعة للمواطن

فى أول لقاء له مع أعضاء مجلس النواب، أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً فى الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة خاصة فى مجال النظافة وتطوير العشوائيات ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين المنظومة التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء المدارس وتخفيض الكثافة العالية فى مدارس المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

وقال، فى بيان له اليوم، إن المحافظة بدأت فتح العديد من الملفات الشائكة والمشروعات المتوقفة لوضع حلول عاجلة لها وتوفير التمويل اللازم، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة لن تستطيع وحدها حل المشاكل ولكن بتعاون الجميع تنفيذيين ونواب الشعب.

وأعلن الدالى أنه تم إدراج 4 مستشفيات بالجيزة فى خطة التطوير تشمل "بولاق الدكرور وأطفيح وأبوالنمرس وأم المصريين" بخلاف خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات المحافظة.

وأضاف أنه سيعمل على إقامة مصانع لتدوير القمامة بالتعاون مع رجال الأعمال لحل مشاكل القمامة وتوفير فرص عمل للشباب وتطبيق منظومة جديدة للنظافة تعتمد على الجمع السكنى على أن يتم البدء بعدد من الشوارع والأحياء .

كما ستقوم المحافظة بتفعيل قانون البيئة بتوقيع غرامات على إلقاء القمامة بالشارع .

وأكد الدالى أن تطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة بها والبنية الأساسية ستحظى بأهمية كبيرة خلال الأيام المقبلة مشيراً أن هناك بعض المناطق بالجيزة تفتقر لخدمات عديدة وستكون لها الأولوية مشيراً أنه يحرص على الاستماع لآراء ومقتراحات نواب الشعب والمواطنين ووضع أليات للتنفيذ وعقد لقاءات مستمرة معهم اسبوعياً .

وقال الدالى "الناس شبعت كلام وعايزين نعمل حاجة سريعة يحس بيها المواطن"، وإذا استطعنا حل مشكلة القمامة بالشارع وتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة سنكون قد أنجزنا كثير من احتياجات المواطن.

من جانبهم قال نواب الشعب بالجيزة إنهم متفائلون بتعيين اللواء كمال الدالى محافظاً للجيزة بوصفه ابن من أبناء المحافظة وعلى دراية كاملة بمشاكلها .

حضر اللقاء نواب المحافظ اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس والدكتورة منال عوض وراضى أمين السكرتير المساعد.