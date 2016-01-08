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لجنة الفيروسات الكبدية: القضاء على قوائم انتظار "سوفالدى" خلال شهرين

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لجنة الفيروسات الكبدية: القضاء على قوائم انتظار "سوفالدى" خلال شهرين لجنة الفيروسات الكبدية: القضاء على قوائم انتظار "سوفالدى" خلال شهرين
أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه سيتم الانتهاء من قوائم انتظار العلاج بسوفالدى بمراكز الكبد خلال 60 يوما.

وقال رئيس لجنة الفيروسات الكبدية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم اكتمال توريد السوفالدى المصرى والدكلنزا المصرى إلى جميع مراكز الكبد خلال 60 يوما ليتم علاج جميع مرضى فيروس سى.
>وأضاف وحيد دوس، إنه سيتم عمل مجموعة من الضوابط، لضمان عودة المرضى للمراكز الكبدية لتبلغ الشفاء، للتحقق من القضاء على المرض.


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