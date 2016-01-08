لجنة الفيروسات الكبدية: القضاء على قوائم انتظار "سوفالدى" خلال شهرين

أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه سيتم الانتهاء من قوائم انتظار العلاج بسوفالدى بمراكز الكبد خلال 60 يوما.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال رئيس لجنة الفيروسات الكبدية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم اكتمال توريد السوفالدى المصرى والدكلنزا المصرى إلى جميع مراكز الكبد خلال 60 يوما ليتم علاج جميع مرضى فيروس سى.
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وقال رئيس لجنة الفيروسات الكبدية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم اكتمال توريد السوفالدى المصرى والدكلنزا المصرى إلى جميع مراكز الكبد خلال 60 يوما ليتم علاج جميع مرضى فيروس سى.
>وأضاف وحيد دوس، إنه سيتم عمل مجموعة من الضوابط، لضمان عودة المرضى للمراكز الكبدية لتبلغ الشفاء، للتحقق من القضاء على المرض.
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