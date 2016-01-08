الدفاع المدنى الليبى: إخماد حرائق خزانات النفط بشركة الهروج الليبية

>نجح فريق الإطفاء بشركة سرت الليبية لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، فى إخماد حرائق خزانات النفط الخام التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية جراء الاشتباكات بمنطقة الهلال النفطي.

وقال مصدر بالشركة "لبوابة الوسط" اليوم،إن فريق الإطفاء بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عاد بجميع سياراته ومعداته إلى مرسى البريقة بعد «القضاء الكامل على حرائق خزانات النفط الخام» التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.

وأضاف المصدر أن فريق الإطفاء بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سوف يعود فى الساعات القادمة لمكافحة حريق خزانات النفط الخام التابعة لشركة الواحة فى حالة استقرار الطقس السيء نسبياً.

ويواصل رجال الإطفاء محاولة السيطرة على الحرائق التى نشبت فى خزانات النفط بميناءى الهروج والسدرة، فى ظل ظروف صعبة وقاسية منها القصف المتقطع من قبل تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى الرياح القوية العالية.

وأوضح مصدر بشركة الواحة للنفط أنهم تمكنوا من السيطرة على الحريق فى الخزانين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن إخماد الحريق فى باقى الخزانات يحتاج إلى عدة أيام، حيث إن الخزانات أرقام «12 - 17 - 18 - 19» اشتعلت بها النيران، ورجال الإطفاء بالشركة يبذلون جهودًا كبيرة رغم الخطر الذى يتعرضون له باعتبار أن المنطقة أصبحت جبهة حرب، بالإضافة إلى رياح القبلى القوية، مضيفًا أن تسربًا كبيرًا حدث فى الخزان رقم «11» وهو أمر قد يتسبب فى نشوب النيران فى الخزانات الأخرى.