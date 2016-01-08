أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفاع المدنى الليبى: إخماد حرائق خزانات النفط بشركة الهروج الليبية

Google+ Print
الدفاع المدنى الليبى: إخماد حرائق خزانات النفط بشركة الهروج الليبية الدفاع المدنى الليبى: إخماد حرائق خزانات النفط بشركة الهروج الليبية

>نجح فريق الإطفاء بشركة سرت الليبية لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، فى إخماد حرائق خزانات النفط الخام التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية جراء الاشتباكات بمنطقة الهلال النفطي.

وقال مصدر بالشركة "لبوابة الوسط" اليوم،إن فريق الإطفاء بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عاد بجميع سياراته ومعداته إلى مرسى البريقة بعد «القضاء الكامل على حرائق خزانات النفط الخام» التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.

وأضاف المصدر أن فريق الإطفاء بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سوف يعود فى الساعات القادمة لمكافحة حريق خزانات النفط الخام التابعة لشركة الواحة فى حالة استقرار الطقس السيء نسبياً.

ويواصل رجال الإطفاء محاولة السيطرة على الحرائق التى نشبت فى خزانات النفط بميناءى الهروج والسدرة، فى ظل ظروف صعبة وقاسية منها القصف المتقطع من قبل تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى الرياح القوية العالية.

وأوضح مصدر بشركة الواحة للنفط أنهم تمكنوا من السيطرة على الحريق فى الخزانين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن إخماد الحريق فى باقى الخزانات يحتاج إلى عدة أيام، حيث إن الخزانات أرقام «12 - 17 - 18 - 19» اشتعلت بها النيران، ورجال الإطفاء بالشركة يبذلون جهودًا كبيرة رغم الخطر الذى يتعرضون له باعتبار أن المنطقة أصبحت جبهة حرب، بالإضافة إلى رياح القبلى القوية، مضيفًا أن تسربًا كبيرًا حدث فى الخزان رقم «11» وهو أمر قد يتسبب فى نشوب النيران فى الخزانات الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365