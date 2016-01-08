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المرصد السورى: مقتل 11 مدنيا بينهم 8 أطفال فى غارات التحالف فى شمال سوريا

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المرصد السورى: مقتل 11 مدنيا بينهم 8 أطفال فى غارات التحالف فى شمال سوريا المرصد السورى: مقتل 11 مدنيا بينهم 8 أطفال فى غارات التحالف فى شمال سوريا

>قتل 11 مدنيا، بينهم ثمانية اطفال، فى قصف لطائرات التحالف الدولى بقيادة واشنطن استهدف الريف الشمالى لمدينة الرقة (شمال)، معقل تنظيم داعش فى سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 11 مدنيا بينهم ثمانية اطفال وثلاث مواطنات جراء قصف للتحالف الدولى على قرية خزيمة فى الريف الشمالى لمدينة الرقة، حيث تدور اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم داعش منذ 30 ديسمبر".

وبحسب حصيلة للمرصد السورى اوردها فى 23 ديسمبر، قتل فى غارات التحالف الدولى فى سوريا منذ انطلاقه فى صيف 2014 299 مدنيا بينهم 81 طفلا، فضلا عن 3712 عنصرا من تنظيم داعش، ويشن الائتلاف الدولى منذ سبتمبر 2014 غارات جوية تستهدف مواقع الجهاديين وتحركاتهم فى سوريا والعراق.

وكان تنظيم داعش شن هجوما ضد قوات سوريا الديموقراطية، وهى تحالف لفصائل كردية وعربية، فى ريف الرقة الشمالى جنوب مدينة عين عيسى. وتستمر منذ ذلك الحين اشتباكات وعمليات كر وفر بين الطرفين. ونجحت قوات سوريا الديموقراطية فى استعادة عدد من القرى كان استولى عليها التنظيم المتطرف اثر هجومه.

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مصر 365