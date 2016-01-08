ضبط عامل هارب من 18 سنة فى قضيتى حريق وسلاح بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدرة البحث الجنائى، فى ضبط عاطل بحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش أثناء محاولته ترويجها على عملائه، وعامل هارب من قضيتى حريق عمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، من ضبط "حمدى .ح "- 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته " 3 " طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 750 جرام " وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 – وطلقه من ذات العيار.

كما تم ضبط "محمد. س" 26 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى "2 " قضية " حريق عمد – سلاح" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 18 سنة بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 – وطلقه من ذات العيار وفرد رصاص عيار 7.62×39 مم وطلقتين من ذات العيار، وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع ، و جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.