ضبط عامل هارب من 18 سنة فى قضيتى حريق وسلاح بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدرة البحث الجنائى، فى ضبط عاطل بحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش أثناء محاولته ترويجها على عملائه، وعامل هارب من قضيتى حريق عمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، من ضبط "حمدى .ح "- 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته " 3 " طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 750 جرام " وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 – وطلقه من ذات العيار.
كما تم ضبط "محمد. س" 26 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى "2 " قضية " حريق عمد – سلاح" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 18 سنة بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 – وطلقه من ذات العيار وفرد رصاص عيار 7.62×39 مم وطلقتين من ذات العيار، وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع ، و جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.