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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بمحافظتى الغربية ومطروح

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بمحافظتى الغربية ومطروح القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بمحافظتى الغربية ومطروح
تمكنت قوات الأمن بمحافظتى الغربية ومطروح من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

فى محافظة الغربية، ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية عاطل له معلومات متنوع مقيم بكفر شاهين دائرة المركز، وبحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى، بتمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط المتهم "الرفاعى.ح.ع" 27 سنة عاطل ومقيم كفر شاهين دائرة المركز، وبحوزته بندقية خرطوش تحمل رقم 20180، و5 طلقات لذات العيار، تم تحرير المحضر 232 جنايات مركز زفتى لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية من ضبط بندقية خرطوش بحوزة متهم مسجل شقى خطر فرض سيطرة مقيم بمنطقة العجيزى أول طنطا فرهاربًا فور مشاهدته للحملة تاركًا السلاح.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا بضبط الرائد أحمد الهرميل رئيس وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة له بندقية خرطوش تحمل رقم 10400/E13 بحوزة المتهم الهارب "وليد.م.م" – 35سنة – عاطل مسجل شقى خطر فرض سيطرةـ وفر المتهم هاربا تاركا السلاح فور مشاهدته للحملة وتم التحفظ على السلاح وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وفى مطروح، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط عاطل بحوزته 10 تذاكر هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة مرسى مطروح، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الجمعة، بضبط " مهران س س ر" 27 سنة، عاطل مقيم العزبة الغربية، فى مطروح- وبحوزته 10 لفافات تحوى مسحوق لجوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير عن ذلك محضر.

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مصر 365