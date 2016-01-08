العاصفة الترابية "تشل" حركة المرور فى شمال سيناء

تسببت العاصفة الترابية التى تتعرض لها شمال سيناء اليوم فى شل الحياة بمختلف مناطق المحافظة، وحجبت الرمال المتحركة بقوة الرياح الرؤية على الطرق السريعة، وخلت شوارع المدن من المارة وأغلقت المحلات أبوابها والتزم الأهالى منازلهم.

وقال أهالى، إن الرمال تجمعت على مسار طريق العريش القنطرة، والسير على الطريق يتم بحذر خشية حوادث الانزلاق، وأغلق الرمال كليا طريق بئر العبد بوسط سيناء وطرق زراعية على ساحل مدينة الشيخ زويد ورفح.

وبحسب الأهالى فإن الرياح أدت إلى قطع شبكات الكهرباء بمناطق قروية فى الشيخ زويد ورفح، وقضى المزارعون ليلتهم فى العراء بجانب مزارعهم ويتخذون إجراءات حمايتة الصوبات البلاستيكية من التطاير نتيجة شدة الرياح.

وقال مصدر مسئول فى غرفة عمليات شمال سيناء، لم تصل بلاغات بوقوع حوادث نتيجة الأحوال الجوية المضطربة، وتم التنبيه على كافة المستشفيات والوحدات الصحية على الطرق السريعة بالبقاء فى وضع استعداد تحسبا لأى طارئ.