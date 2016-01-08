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سفر وعودة 1128 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 1128 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 1128 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 1128 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 735 إلى الجانب الليبى، بينهم 236 مصريا و489 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 393 بينهم 337 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و56 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 120 ألفا و595 مصريا.
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