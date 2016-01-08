عبور 238 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، إجراءات سفر ووصول 238 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 113 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 125 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أى طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

- سفر وعودة 153 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

- سفر وعودة 117 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

- عودة ودخول 297 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

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