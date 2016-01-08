وكيل "تعليم دمياط" يتابع أعمال رفع كفاءة المدارس الزراعية والصناعية

قام الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، بصحبة الدكتور الفيومى مدير عام التعليم الفنى، بمواصلة متابعة مدرسة دمياط الثانوية الزاعية، حيث قام بمتابعة العمل بمختلف المواقع مثل الانتاج الحيوانى وقسم الألبان والمنتجات الغذائية وقسم الزينة والخضر.

وقد أثنى وكيل الوزارة على العمل، وأوصى بسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة بأعلى جودة، كما تابع أعمال طلاء أسوار مدرسة دمياط الثانوية الميكانيكية بألوان ورسم علم مصر.

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