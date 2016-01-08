ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة

تمكن ضباط قسم النزهة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

تعود تفاصيل الواقعة، تبدأ ببلاغ لقسم شرطة النزهة من “عبد السلام . م ” سن 23، بأنه حال سيره بشارع صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص ترجل منها شخصان وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأجبروه على استقلال السيارة صحبتهما وقاما بتهديده واستوليا على جهاز كمبيوتر “لاب توب “، وهاتف محمول ومبلغ مالى كرها عنه، ثم تركاه بإحدى الشوارع بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال جمع المعلومات أكدت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كل من :”محمد . ع . ل، سن 27 ، مقيم دائرة قسم شرطة المرج، سبق اتهامه فى قضية “سرقة بالاكراه”، ومحمد . ح . ب، سن 25، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس”.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ميكروباص رقم 12102 رحلات الإسكندرية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما، وأنهما كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين كرهاً عنهم عقب إستقلالهم السيارة صحبتهم بحجة توصيلهم.

كما اعترفا بإرتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.