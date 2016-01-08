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إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمرسى مطروح والمنوفية

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إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمرسى مطروح والمنوفية إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمرسى مطروح والمنوفية

نفذت مديريتى أمن مطروح والمنوفية، عدة حملات أمنية مكبرة لتنفيذ بعض الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن مطرح، عن تنفيذ إزالة 24 قرارًا للتعدى على أملاك الدولة عبارة عن “7 منزل بالخرسانة، و17 سور بمساحات وأطوال مختلفة”، كما نجحت مديرية أمن المنوفية، في تنفيذ إزالة 18 قرارًا لحالات تعدي على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده .

ويأتي ذلك، استمرارًا لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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