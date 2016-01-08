أسوان يدعم صفوفه باستعارة مهاجم المصري

قرر مجلس إدارة نادي المصري إعارة مهامه حمادة يحيى إلى نادي أسوان لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

حمادة يحيى كان معارا لنادي حرس الحدود منذ بداية الموسم الجاري، إلا أنه قطع إعارته خلال الفترة الحالة، ليقرر المصري إعارته مرة أخرى إلى أسوان.

وقال النادي الساحلي عبر موقعه الرسمي، أن صفقة إعارة يحيى صاحب الـ 30 عاما إلى أسوان، تأتي تدعيما منهم لفريق الجنوب على فرص لمحاولة البقاء في الدوري، نظرا لما يربط الفريقان من علاقة قوية.

هجوم أسوان بعد تلك الصفقة سيتكون من الثنائي حمادة يحيى وإيهاب المصري، وهما الثنائي اللذان سبق لهما اللعب لنادي المصري، لكنهما لم يتزاملا بما أن إيهاب المصري رحل قبل بداية الموسم المنقضي وتعاقد المصري مع حمادة يحيى بدلا منه قادما من سموحة.

وكان حمادة يحيى أحد أسباب بقاء المصري في بطولة الدوري المصري بالموسم الماضين بتسجيله 9 أهداف حاسمة، فيما ستكون مباراته الأولى مع ناديه الجديد أمام حرس الحدود أخر الأندية التي لعب لها يوم غدا السبت.

ويحتل أسوان حاليا المركز الـ 12 في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 22 نقطة.