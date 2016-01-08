تقرير في الجول - هل تعلم متى كان آخر فوز للزمالك على إنبي؟

مباراة الزمالك وإنبي دائما عامرة بالإثارة والندية والأحداث الساخنة، وعندما تطأ أقدام لاعبي الفارس الأبيض ملعب اللقاء السبت فإنهم سيسعون لإنهاء سنوات العجاف أمام النادي البترولي.

يحل حامل لقب الدوري المصري الممتاز ضيفا على رجال هاني رمزي السبت في الجولة رقم 13 من مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويريد الزمالك مع مدربه أحمد حسام ميدو أن يحقق الانتصار الثاني على التوالي ليس فقط للاستمرار بقوة في المنافسة على اللقب وإنما لكسر تلك العقدة البترولية التي ستعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة.

وعندما ننظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين فإننا سنجد أن الزمالك يعاني أمام إنبي بشدة في السنوات الأخيرة.

فالفارس الأبيض لم ينتصر على النادي البترولي منذ عام 2010، خمس سنوات لم يفز فيها ولا مرة.

أما قبل ذلك ومنذ صعود إنبي للدوري الممتاز موسم 2002-2003 كان الزمالك هو سيد مواجهاتهما معا دون منازع، فاز 12 مباراة وتعادل مرتين ولم يخسر من 18 لقاء.

فمتى كان الفوز الأخير الذي لم ينتصر الزمالك من بعده ولم يخسر مطلقا قبله؟

العميد

الضربة الأخيرة للزمالك في مرمى إنبي كانت موسم 2009-2010 مع العميد حسام حسن، فاز بهدفين دون مقابل أحرزهما حسام عرفات لاعب وادي دجلة الحالي وعلاء علي نجم طلائع الجيش في الوقت الراهن.

ومنذ ذلك الحين لم يفز الزمالك على إنبي، خسر 3-1 وتعادل بدون أهداف مع حسام حسن الموسم التالي، ثم خسر نهائي كأس مصر مع المعلم حسن شحاتة الذي تلقى هزيمة ثانية من النادي البترولي في الدوري موسم 2011-2012.

وفي الموسم الماضي، انتصر إنبي في لقاء الدور الأول الذي شهد جدلا تحكيميا كبيرا بهدفين دون رد، وتعادلا بهدف لمثله في الدور الثاني في لقاء فاجعة الدفاع الجوي الشهيرة.

فهل يحقق أحمد حسام ميدو ما عجز عنه شحاتة إضافة لمحمد صلاح وجيمي باتشيكو الذين قادا الزمالك الموسم الماضي قبل البروفيسور جوزوالدو فيريرا؟