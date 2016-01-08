الاتحاد السعودي لكرة القدم يمنع المنتخبات والأندية من اللعب في إيران

(إفي): أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيمنع المنتخبات والأندية من اللعب في إيران في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأوضح الاتحاد السعودي أنه اتخذ في اجتماعه الخميس قرارا برفض اللعب في إيران للمنتخبات والأندية السعودية، مشيرا إلى أنه سينتظر قرار الاتحاد الآسيوي بشأن نقل المباريات لملاعب محايدة.

وجاء القرار بعد أربعة أيام من قطع السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية الهجوم على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.

وتأهلت ثلاث فرق من السعودية هي الهلال والأهلي والنصر لدوري أبطال آسيا.

ووفقا لقرعة البطولة، سيلعب الهلال في المجموعة الثالثة مع تركتور سازي تبريز في إيران في 24 فبراير المقبل.

وكان من المقرر أيضا أن يتوجه النصر إلى إيران في أول مارس لمواجهة ذوب آهن اصفهان في المجموعة الثانية.

وطالب الاتحاد السعودي بنقل المباريات التي تجمع الأندية السعودية بفرق إيرانية على أراض محايدة.