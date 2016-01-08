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ضبط 4 قطع سلاح نارى وذخيرة فى حملة أمنية بقنا

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ضبط 4 قطع سلاح نارى وذخيرة فى حملة أمنية بقنا ضبط 4 قطع سلاح نارى وذخيرة فى حملة أمنية بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية التابعه لمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن، وبإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، من ضبط 4 قطع سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.

وفى مركز قفط تم ضبط "رمضان. ع. ع" 49 سنة مزارع وبحوزته بندوقيه خرطوش أمريكى الصنع وعدد من الطلقات، وفى مركز نجع حمادى تم ضبط "على. ع. ع" 44 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش صينى الصنع وعدد من الطلقات.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، "محمد. ر. ع" 25 سنة عامل وبحوزته بندوقيه آليه، وعدد من الطلقات فى مركز فرشوط، وفى مركز قنا تم ضبط "محمود. ا. ح" 35 سنة صاحب ورشه بلاط وبحوزته بندوقيه اليه وعدد من الطلقات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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