ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم بندقية خرطوش بسيارة مسروقة فى الإسكندرية

تمكن النقيب مازن الإدكاوى، الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بتمركز نقطة الطابية دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، من ضبط 3 مسجلين خطر وبحوزتهم سلاح نارى مستقلين سيارة مسروقة.

وتم ضبط كل من "محمد .ع" 37 سنة عاطل مقيم المحمودية محافظة البحيرة، السابق اتهامه فى قضيتى سلاح بدون ترخيص ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح المحمودية – بأمن البحيرة "سرقة "، و"عماد. ر" 30 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه السابق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة – ضرب"، و"وليد . ب " 32 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم المندورة بمحافظة كفر الشيخ.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش ماركة كوبلت تركى الصنع عيار 12 و 14 طلقة من ذات العيار أثناء استقلالهم السيارة رقم 199566 نقل إسكندرية "قيادة الثانى" المُبلغ بسرقتها فى قسم شرطة الوراق – بأمن الجيزة عن بلاغ "عبد المحسن .ح" بتاريخ 10 ديسمبر 2015 وأصل لوحاتها رقم 9756 مصر.