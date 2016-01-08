ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم بندقية خرطوش بسيارة مسروقة فى الإسكندرية

تمكن النقيب مازن الإدكاوى، الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بتمركز نقطة الطابية دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، من ضبط 3 مسجلين خطر وبحوزتهم سلاح نارى مستقلين سيارة مسروقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم ضبط كل من "محمد .ع" 37 سنة عاطل مقيم المحمودية محافظة البحيرة، السابق اتهامه فى قضيتى سلاح بدون ترخيص ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح المحمودية – بأمن البحيرة "سرقة "، و"عماد. ر" 30 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه السابق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة – ضرب"، و"وليد . ب " 32 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم المندورة بمحافظة كفر الشيخ.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش ماركة كوبلت تركى الصنع عيار 12 و 14 طلقة من ذات العيار أثناء استقلالهم السيارة رقم 199566 نقل إسكندرية "قيادة الثانى" المُبلغ بسرقتها فى قسم شرطة الوراق – بأمن الجيزة عن بلاغ "عبد المحسن .ح" بتاريخ 10 ديسمبر 2015 وأصل لوحاتها رقم 9756 مصر.