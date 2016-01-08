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أمن المنيا يكثف جهوده لضبط مسلحين اختطفوا شابا وطلبوا 100 ألف جنيه فدية

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أمن المنيا يكثف جهوده لضبط مسلحين اختطفوا شابا وطلبوا 100 ألف جنيه فدية أمن المنيا يكثف جهوده لضبط مسلحين اختطفوا شابا وطلبوا 100 ألف جنيه فدية
تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مسلحين اختطفوا شابا بالمنيا أثناء قيادته تاكسى، والذى تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى من إعادته إلى ذويه بعد اختطافه وطلب فدية من ذويه لإطلاق سراحه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تلقيه بلاغا من أسرة "أيمن. ث"، مواطن من ملوى باختطافه على يد مجهولين وطلب فدية 100 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المختطف يعمل سائق تاكسى يحمل رقم 10375 أجرة المنيا، وأثناء عمله طلب منه أحد المتهمين توصيله إلى مستشفى ديرمواس وأثناء مرورهم بالقرب من نجع الشيخ عبد العزيز خرج عليه 8 ملثمين وبحوزتهم أسلحة آلية، وتم اقتياده داخل مركب ووضعه فى منزل مهجور شرق النيل بمنطقة الحوطة ديروط بأسيوط، تم التنسيق مع أمن أسيوط وتحديد الجناة وبتضييق الخناق عليهم لاذوا بالفرار.

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مصر 365