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فقدان 3 أشخاص وتدمير 100 منزل بحريق غرب أستراليا

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فقدان 3 أشخاص وتدمير 100 منزل بحريق غرب أستراليا فقدان 3 أشخاص وتدمير 100 منزل بحريق غرب أستراليا

ارشيفية

دمر حريق اندلع في غابات غرب أستراليا، اليوم الجمعة، أكثر من 100 منزل، كما أدى إلى فقدان ثلاثة أشخاص.

وقال واين غريغسون، مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ بغرب أستراليا: “اعتقد أننا تكبدنا ما يمكن أن أصفه بخسائر كارثية”، وفقًا لـ “رويترز”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق، الذي أتى على منطقة مساحتها حوالي 130 ألف فدان هذا الأسبوع، اجتاح بلدة يارلوب التي يقطنها 545 شخصا ليل الخميس.

ودمر الحريق، الذي أججته رياح حارة شديدة، حوالي 95 منزلا ومكتبا للبريد ومتاجر ونقطة الإطفاء بالبلدة، والحريق هو الأحدث في سلسلة حرائق اجتاحت أجزاء من البلاد وسط موجة مستمرة من الطقس الحار والجاف.

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