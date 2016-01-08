إغلاق موانئ السويس الأربعة لانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية

أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة، إغلاق موانىء السويس الأربعة بورتوفيق والأدبية والزيتيات والسخنة، نظرا لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التى تشهدها البلاد وانعدام الرؤية.

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم غلق الموانىء منذ منتصف الليل وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، لافتة إلى أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح واستئناف حركة الملاحة البحرية.

- مصدر: العاصفة الترابية لم تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس