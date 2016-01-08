4 مزارع قراميط تلوث مآخذ المياه بجوار محطة مياه "عزب النهضة" بدمياط

كشفت شركة مياه الشرب بدمياط عن كارثة بيئية محققة تهدد مآخذ مياه الشرب بالقرب من محطة مياه الشرب بقرية عزب النهضة، وذلك بتاريخ 18 مايو الماضى.

وقد تبين وجود 4 مزارع لتربية القراميط بجوار مآخذ محطة مياه الشرب بقرية "عزب النهضة" التابعة لمركز دمياط، وتبين أنها مخالفة لشروط المآخذ، حيث تقع على بعد 500 متر فوق تيار المياه و300 متر تحت التيار حسب تقرير الفنى للشركة.

كما تبين من الفحص والمعاينة التى قامت بها الشركة أن صرف مياه هذه المزارع الذى يتم بصفة دورية مرة واحدة أسبوعيا يؤدى إلى ظهور أجسام طافية على سطح المياه تشمل وهى "بقايا أمعاء وأرجل وريش دجاج"، بالإضافة إلى وجود حيوانات أولية وكائنات حية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العكارة بمياه المآخذ أكثر من مرة والتى بلغت 30 N.T.A، وهو ما يؤكد تلوث منطقة المآخذ.

وتم اتخاذ قرار بإيقاف المحطة عدة مرات لحين تحسين نوعية المياه العكرة بجوار المآخذ ثم إعادة تعقيمها، والمرور بمراحل التنقية بالمحطة وضبط جرعات الشبّة والكلور حتى تصبح مطابقة للمواصفات.

وقامت الشركة من جانبها بإخطار اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، بثلاثة خطابات صادرة عن الإدارة العامة للمعامل المركزية التابعة لشركة مياه الشرب بتاريخ 18 مايو 2015، 11 يوليو 2015، 15 سبتمبر 2015.

وتطالب الخطابات الثلاثة بسرعة إزالة هذه المزارع حفاظا على جودة وصلاحية مياه الشرب وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ثم قامت الشركة مؤخرا بتحرير محضر بنقطة شرطة عزب النهضة بتاريخ 3 يناير الجارى يحمل رقم 47/2016، وطالبت مديرية الرى بدمياط بإعادة فتح بوابات المحطة حتى يتم سحب المياه الملوثة لإعادة عملية الغسيل والتعقيم.

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