وزير الأوقاف يعلن تأييده لدار الإفتاء:التظاهر يوم 25 يناير جريمة ومحرم شرعا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تأييده لبيان دار الإفتاء المصرية، بأن التظاهر فى 25 يناير جريمة متكاملة وتوريط للمصريين فى العنف والإرهاب لصالح الأعداء، وهو أمر محرم شرعا، مطالبة بالاصطفاف والوحدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، معتبرة قيام البعض بتخريب مرافق الدولة العامة إفساد فى الأرض.

جاء ذلك خلال لقائه بمحافظة البحيرة مع الأئمة والدعاة بقاعة الجوهرة بمدينة كوم حمادة، ومن المقرر أن يقوم الوزير بافتتاح مسجد محمد مبروك سعد بقرية الصواف بكوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة وآداء شعائر صلاة الجمعة بمرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال وزير الأوقاف تتضمن الخطبة عناصر، "مكانة الوطن فى الإسلام، وحق الوطن على أبنائه، وحب الوطن وضرورة الحفاظ عليه والدفاع عنه، والتحذير من استهدافه ومحاولات تفكيكه، والتحذير من إثارة الفوضى والهدم والتخريب والفرقة".

ومن المقرر أن تجرى وزارة الأوقاف، مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية لدعم العمل بالوزارة، حيث يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد من الإداريين المتميزين بمحافظة البحيرة، عقب أدائه خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بالمحافظة، عن ضرورة الاصطفاف الوطنى فى مواجهة الدعوات الهدامة.

ويقود وزير الأوقاف، قافلة دعوية موسعة لعلماء الأوقاف بمحافظة البحيرة، لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان "الإصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه مطلب شرعى وواجب وطنى".

ويخطب الوزير، عن ضرورة الوقوف بحسم فى وجه من يضر بمرافق الدولة أو يساهم فى ذلك، أو يتآمر مع الغير ضد الوطن، والتحذير من محاولات استهداف الوطن، والسعى لتفكيكه، مطالبة الجميع بالتعاون والاتحاد.



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