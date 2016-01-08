أبناء وقتلة.. عاطل يذبح والدته بمساعدة صديقه لسرقة أموالها لشراء المخدرات

لم يجد شاب، عاطل، أمامه وسيلة للحصول على أموال من والدته التى طردته من الشقة بعد إدمانه المخدرات، سوى الاتفاق مع صديقه على التخلص من والدته لسرقة أموالها لشراء المخدرات.

فى الساعة المتفق عليها، انقض الشاب العاق وصديقه على الأم، وقاما بدفعها داخل حجرة النوم وتوثيقها بالحبال وتكميم فمها، واستوليا على مشغولاتها ومتعلقاتها ومبالغ مالية ، ثم قام صديقه بالتعدى على الأم بذبحها بمقص وتوجيه الطعنات لها حتى تأكدا من وفاتها، وصرفا قرابة 50 الف جنيه من الفيزا كارد ، وانفقوها علي شراء المخدرات.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "بسمة م ع " 26 سنة، مترجمة، ومقيمة المعادى، باكتشافها وفاة والدتها "عفاف ع س" 68 سنة، مشرفة بدار الطالبات بالجامعة الفرنسية، ووجود بعثرة محتويات غرفة النوم، واختفاء هاتفها المحمول، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وعلي الفور وجه اللواء هشام العراقي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ، بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية ، وسرعة كشف ملابسات الحادث، حيث كشفت عملية الفحص العثور علي جثة المذكورة مسجاة على ظهرها بارضيه غرفة نومها ترتدي ملابسها كاملة وموثوقة اليدين من الخلف بايشارب وبها اصابات عبارة عن جروح قطعية وطعنيه بالرقبة.

كشفت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء محمود خلاف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أنه أمكن التوصل إلى شاهد رؤية " عمران ظ م " 29 سنة، سايس جراج، ومقيم ذات العنوان، والذى قرر أنه بتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجنى عليها لتسليمها متعلقات خاصة بها، وحال وصوله طرق على باب الشقة ففتح له شخص مجهول، ورفض دخوله وطلب منه ترك الحقيبة وقام بصرفه.

أسفرت جهود البحث، إلى أن مرتكبى الواقعة، كلا من نجل المجنى عليها "مصطفى م ع" 39 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 4406 لسنة 2012م قصر النيل "سرقه متنوعه "، والمحكوم عليه فى القضية رقم 11745 لسنة 2011م الزيتون "ضرب " والمقضى فيها بالحبس شهر ، و"حسن ا ح" 26 سنة، عامل، والمحكوم عليه فى قضيتين الأولى مقضى فيها بالحبس 6 شهور، والثانية مقضى فيها بالحبس شهر .

على الفور وعقب إعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث الزيتون من ضبط المتهمين وبحوزة الأول 80 قرص مخدر، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه نظراً لإدمانه للمواد المخدرة وسوء معاملة والدته له و طردها له من الشقة محل سكنهما قرر التخلص منها والاستيلاء على ما بحوزتها من مبالغ مالية ومتعلقات وعقد شراء شقة ملكها كائنه بمحافظة الإسكندرية للتصرف فيها بالبيع.

وأشار المتهم، فى اعترافاته أنه تنفيذا لذلك اتفق مع المتهم الثانى على تنفيذ مخططه وتوجها إلى مسكن المجنى عليها، حيث قام الثانى بالصعود إلى الشقة بحجة إعادة مبلغ 250 جنية تأمين لإيجار غرفة استأجرها نجلها وعقب دخوله للشقة ترك الباب مفتوحاً، ثم دخل الأول وقاما بدفعها داخل حجرة النوم وتوثيق يديها وتكميم فمها، واستوليا على كمية من المشغولات الفضية عبارة عن "دبله و سلسلة وساعة يد حريمى و هاتف محمول و فيزا كارد ومبلغ 3000 جنيه.

وأضاف المتهم أنهما قاما بسحب مبلغ 50000 جنية بكارت الفيزا المستولى علية وأنفقاها على شراء المواد المخدرة ومتطلباتهما الشخصية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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