مفتى الجمهورية: نرفض بشدة التدخل فى شئون المملكة العربية السعودية

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، تأييده التام لكل الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفى مواجهتها الحاسمة ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، مشدداً على رفضه الشديد التدخل فى شؤونها .

وقال "علام"، فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، نرفض بكل قوة ما حدث من اعتداءات على السفارة والقنصلية السعوديتين بإيران، مشدداً على ضرورة احترام أحكام القضاء، مشيدا بالدور المحورى الكبير الذى تقوم به المملكة وقادتها فى مواجهة الإرهاب بكل جرأة وقوة، ودون هوادة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، موضحا أن التحالف الإسلامى بقيادة المملكة نجح على أرض الواقع فى إخراج قيادات التنظيم الإرهابى من جحورهم .

وشدد مفتى الجمهورية على أن الهجوم على الدول الإسلامية والطعن فى شرعيتها من الوسائل الخبيثة لدى تنظيمات التكفير عامة، وتنظيم «داعش» الإرهابى على وجه الخصوص لضرب المجتمعات والدول وزرع الشقاق بين أبنائها وهدم السلام الاجتماعى الدينى، وتحويل الأمر كله إلى فتن وصراعات يكون الولاء فيها للطائفة بدلا من الأوطان، لتقوم التنظيمات مقام الدول، ولتتحول المنطقة العربية والإسلامية كلها إلى ساحة للاقتتال الطائفى والمذهبى المفضى إلى الفوضى والدمار.