أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة تبدأ تطوير1317 وحدة فى 5 محافظات بـ75 مليون دولار من البنك الدولى

Google+ Print
الصحة تبدأ تطوير1317 وحدة فى 5 محافظات بـ75 مليون دولار من البنك الدولى الصحة تبدأ تطوير1317 وحدة فى 5 محافظات بـ75 مليون دولار من البنك الدولى
بدأت وزارة الصحة والسكان مشروع تحسين جودة الخدمات الطبية لـ1317 وحدة صحية فى 5 محافظات، الممول من البنك الدولى للتنمية بـ75 مليون دولار، ويتم سداد قيمة القرض الممول من البنك الدولى على 20 عاماً بفائدة 0.25%.

وقالت مصادر مسئولة بقطاع الصحة بالبنك الدولى، إن المواطن المصرى سيستفيد من هذا المشروع فى صعيد خلال فترة قصيرة من بدء تشغيل الوحدة الصحية فى أفقر القرى بالصعيد.

وأوضح المصادر أن التشغيل يشمل تمويل نفقات التشغيل والصيانة ورفع الجودة والاعتماد وتحفيز الأطباء، مشيرا إلى أن التطوير يشمل إعادة تأهيل هذه الوحدات وتوفير الأطباء والممرضين.


>الصحة: إنتهاء مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين يونيو المقبل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية