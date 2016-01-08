الصحة تبدأ تطوير1317 وحدة فى 5 محافظات بـ75 مليون دولار من البنك الدولى

بدأت وزارة الصحة والسكان مشروع تحسين جودة الخدمات الطبية لـ1317 وحدة صحية فى 5 محافظات، الممول من البنك الدولى للتنمية بـ75 مليون دولار، ويتم سداد قيمة القرض الممول من البنك الدولى على 20 عاماً بفائدة 0.25%.

وقالت مصادر مسئولة بقطاع الصحة بالبنك الدولى، إن المواطن المصرى سيستفيد من هذا المشروع فى صعيد مصر خلال فترة قصيرة من بدء تشغيل الوحدة الصحية فى أفقر القرى بالصعيد.

وأوضح المصادر أن التشغيل يشمل تمويل نفقات التشغيل والصيانة ورفع الجودة والاعتماد وتحفيز الأطباء، مشيرا إلى أن التطوير يشمل إعادة تأهيل هذه الوحدات وتوفير الأطباء والممرضين.

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