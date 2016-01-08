"حول الصعيد فى 8 أيام"..شاب يرتحل بين مدن الجنوب لاكتشاف سحر مصر الحقيقى

البداية..رحلة مفاجِئة

>سيف الدين البندارى قرر بدء رحلة مفاجئة وغير منظمة فى 7 محافظات بصعيد مصر، خلال 8 أيامٍ فقط، تاركاً لكل محافظة يوما واحدا لتريه جمالها وأبرز معالمها، راصداً أبرز عادات أهالى الصعيد من بنى سويف إلى أسوان، ومشاركاً أصدقاءه بتفاصيل الرحلة لحظة بلحظة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق هاشتاج يحمل اسمه وآخر يحمل عنوان رحلته. يُسطِّر هاشتاج "حول_الصعيد_فى_8_أيام" وهاشتاج "سيف_فى_الصعيد" تفاصيل رحلة جديدة من نوعها خاضها شاب مصرى فى محافظات صعيد مصر ، باحثا عن جمال من نوع خاص، بعيداً عن المزارات الأولى التى تقفز لرأس الرحالة عندما يقررون الخروج فى رحلة غير متوقعة وغير منظمة.>سيف الدين البندارى قرر بدء رحلة مفاجئة وغير منظمة فى 7 محافظات بصعيد مصر، خلال 8 أيامٍ فقط، تاركاً لكل محافظة يوما واحدا لتريه جمالها وأبرز معالمها، راصداً أبرز عادات أهالى الصعيد من بنى سويف إلى أسوان، ومشاركاً أصدقاءه بتفاصيل الرحلة لحظة بلحظة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق هاشتاج يحمل اسمه وآخر يحمل عنوان رحلته. زار البندارى 7 محافظات فى صعيد مصر، هى بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، قنا، أسوان، بدأها بزيارة بنى سويف يوم 26 ديسمبر من العام الماضى، ونشر أولى الصور الموثقة لرحلته من أمام إحدى أراضى بنى سويف الزراعية. المحطة الأولى: بنى سويف..بلد البطاطس الحمراء

>لم يترك سيف فرصة ليبدأ توثيق رحلته، إذ التقط مقطع >لم يترك سيف فرصة ليبدأ توثيق رحلته، إذ التقط مقطع فيديو لسوق السبت لبيع الطيور الملاصف لموقف سيارات ميكروباص محافظة بنى سويف، وقام بتصوير السوق بلقطة واحدة عابراً إياه من البداية للنهاية، عارضاً ما تقوم به النساء من تربية الطيور وبيعها وشرائها فى السوق، إلى جانب زيارة دير العذراء مريم بقرية بياض، والذى يختلف عن الأديرة الانعزالية فى الصحرا، فالدير يطل النيل مباشرة ويقع فى منتصف منطقة زراعية جميلة. "> الستات ،الستات كمان مرة مش بس بيربوا الطيور فى البيت و بيقوموا على رعايتها لأ كمان فى السوق بيبعوا و يشتروا واكتر من الرجالة ! سوق السبت للطيور جنب موقف ميكروباصات بنى سويف :) #الستات_اجدع_الكائنات #سيف_فى_الصعيد Posted by Posted by Saif Edeen El Bendari on Saturday, 26 December 2015

بنى سويف فى 12 نقطة

>ودوَّنَ سيف ملاحظاته على اليوم الأول فى رحلته مبيناً سمات محافظة بنى سويف، والتى تلخصت فى التالى:

1- بنى سويف محافظة صغيرة جداً وأغلب نشاطها زراعى لقربها من القاهرة، والذى يساعدها أن تبقى مورد سريع وفعال للمواد الغذائية لسكان العاصمة.

2- الكريسماس وصل لبنى سويف وبقوة

3- نشاط الصيد بين الأهالى منتشر والنساء تبيع الأسماك حية وطازجة فى كل الأسواق، وهو ما لم أشاهده فى محافظات أخرى بالصعيد ولكن الجودة قليلة نسبياً.

4- الميكروباص له خطوط ذات أرقام مثل حافلات النقل العام، مع ملاحظة أنه لا يوجد نقل عام كما هو متعارف عليه فى القاهرة.

5- الفقر واضح جداً فى القرى وأكثر من قرى الدلتا.

6- يقال إن أعرض مساحة بين ضفتين النيل فى مصر موجودة فى بنى سويف، لم أتأكد من هذه المعلومة لكن

شبكةعيونالإخبارية

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