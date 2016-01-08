وزير الأوقاف: الفصل الفورى لأى موظف بالوزارة حال تورطه فى جريمة مخلة

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا مكان لأى موظف يثبت تورطه فى جريمة مخلة بالشرف فى وزارة الأوقاف .

جاء ذلك ردا على سؤال "اليوم السابع" لوزير الأوقاف، حول ارتكاب 3 وقائع تحرش وممارسة الرذيلة داخل المساجد بالبحيرة والإسكندرية خلال أسبوع .

وشدد وزير الأوقاف، على عدم التهاون مع أى موظف يثبت تورطه فى أى قضية مخلة، مضيفا أنه وجه بإجراء تحقيق عاجل لكشف حقيقة تلك الوقائع، خاصة وأن لديه تقارير من وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة تؤكد أن الوقائع كانت خارج المساجد.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدعوات للمظاهرات والاحتجاجات خلال الفترة المقبلة خاصة فى ذكرى ثورة 25 يناير هى دعوات هدامه وجريمة مكتملة الأركان، وأصحابها غير وطنيين لأنهم يحرضون على العنف وإراقة الدماء، مشيرا إلى ضرورة مساهمة الأئمة والدعاة فى كشف هؤلاء الضالين.

وشدد وزير الاوقاف، على أهمية تجديد الخطاب الدينى لترسيخ قيم الإسلام الحقيقية، ومواجهة نزعات التطرف والإرهاب، مضيفا أنه لا يجوز توظيف المساجد لخدمة أهداف سياسية أو حزبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدعاة والأئمة بمدينة كوم حمادة بالبحيرة، خلال جولته بالمحافظة والتى تشمل افتتاح أحد المساجد بقرية الصواف، وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء على تحسين أوضاع الأئمة موضحا أنه لا يجوز لهم العمل فى غير العمل الدعوى، حرصا على صورتهم أمام المواطنين.

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