تطوير اختبار دم يساعد فى الكشف عن إمكانية حدوث مضاعفات الحمل

توصل فريق من الباحثين إلى تطوير فحص دم يمكن أن يساعد فى تحديد فرص تعرض الحوامل لمضاعفات خطيرة خاصة فيما يعرف بتسمم الحمل، على الرغم من عدم وجود أى علامات أو أعراض مقلقة.

وقال الخبراء إنه فى حال تأكد صحة ودقة هذا الفحص، وفقا لمزيد من البحث والاختبار يمكن أن يساعد ذلك فى قطع شوط طويل فى استبعاد فرص وقوع الحوامل فريسة لتسمم الحمل.

وقال الدكتور "إلين سيلى" بمستشفى "بريجهام" فى بوسطن، هذا أمر مهم فى ظل ارتفاع فرص إصابة الحوامل بتسمم الحمل، فتطوير اختبار موثوق فيه يمكن أن يساعد فى تجنب هذه الحالة المرضية الخطيرة.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة فى هذا الصدد تصاب ما بين 2 إلى 8% من الحوامل بحالات تسمم الحمل.