صور| المنيا ترد الاعتبار لـ «نفرتيتي» وتستبدل تمثالها المشوه

بعد أشهر قليلة من إثارته للجدل ومشاعر الاستياء في نفوس المصريين، تم استبدال بمدخل مدينة سمالوط في محافظة المنيا، بتمثال آخر رائع التصميم ويليق بالملكة الفرعونية.

«مشوه ومحاولة رديئة لمحاكاة التمثال الأصلي» هكذا وصف رواد «تويتر» التمثال المشوه لدى وضعه بمدخل المدينة منذ عدة أشهر، تعبيراً عن غضبهم من الاستهانة بالتراث وإسناد أمر نحت تمثال «نفرتيتي» لغير المتخصصين ليخرج بهذا الشكل السيء، ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير هاشتاج بعنوان «#نفرتيتي» تجاوز عدة آلاف خلال فترة قصيرة، وتبادلوا صورة للتمثال المشوه المصصم عام 2015 إلى جانب التمثال الأصلي الذي يعود إلى عام 1345 قبل الميلاد والموجود حاليا في متحف برلين الجديد بألمانيا، واعتبر البعض أن التمثال الجديد «فضيحة لمصر».

«الدكتور جمال صدقي» أستاذ الفنون الجميلة، هو مصمم التمثال الجديد، بعدما كلفت كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا بتصميم تمثال آخر يليق بالملكة الفرعونية وبمحافظة المنيا «عروس الصعيد» كما يطلق عليها، وينجح فنان النحت في يستبدل بالتمثال المشوه الذي صممه «مبيض محارة» غير محترف في فن النحت.