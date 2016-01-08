مباحث سوهاج تكشف غموض اختفاء 3 ملايين ونصف مليون جنيه من حقيبة بأتوبيس

كشف ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، وبإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية واقعة اختفاء مبلغ 3 ملاييين ونصف مليون جنيه كان موجودا داخل أتوبيس برفقة أحد الأشخاص على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى مدينة جرجا، حيث توصلت التحريات إلى قيام سائق الأتوبيس بالاتفاق مع آخرين بسرقة المبلغ عن طريق وضع طفل داخل حقيبة ودسه بجوار حقيبة النقود وقيامه باستبدال المبلغ وافتعال تعرض والدهم لحادث وتوفى فيه وقاموا بالنزول على الطريق.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بتقدم أحد الأشخاص ببلاغ للقسم يفيد بسرقة مبلغ ثلاثة ملايين ونصف ‏مليون جنيه من حقيبة السفر الخاصة به حال استقلاله أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والذى ‏استقله من الجيزة إلى سوهاج.

وعلى الفور ونظرا لما يشكله الحادث من خطورة على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد عبدالمجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج، وتوصلت التحريات إلى أن مقدم البلاغ "حسام.خ.ع. إ" 24 سنة حاصل على بكالوريوس ‏تجارة ويقيم بناحية الشواولة دائرة مركز المنشاة حيث أفاد فى البلاغ باكتشافه سرقة مبلغ ثلاثة ملايين ونصف ‏مليون جنيه من حقيبة السفر الخاصة به حال استقلاله أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى، والذى ‏استقله من الجيزة إلى سوهاج، وأنه عقب وصوله اكتشف وجود بعض الوسائد بدلاً من المبلغ المالى.

وأضاف أن المبلغ ‏المشار إليه ملك "السيد.ف. م" صاحب شركة استيراد وتصدير وأنه فى طريقه لإيصاله لنجل ‏المذكور مصطفى 31 سنة حاصل على بكالوريوس صحافة، ومقيم دائرة مركز جرجا وله محل إقامة آخر دائرة ‏قسم باب الشعرية القاهرة لشراء قطعة أرض، واتهم "محمد.م.ح.ح " 48 سنة سائق ‏الأتوبيس ويقيم شارع إبراهيم سويدان حدائق القبة القاهرة بالتواطؤ مع أحد الركاب والذى قام بإنزاله ‏بناحية الكريمات، حيث إنه وموظف التذاكر بمحطة شارع مراد بالجيزة على علم بوجود المبلغ المشار إليه بحوزته بمواجهة سائق الأتوبيس أنكر ما نسب إليه وأقر بأنه قام بالفعل بإنزال أحد الركاب بناحية الكريمات ‏بالمخالفة للتعليمات لظروف خاصة بالراكب بسؤال نجل مالك المبلغ المالى أيد مضمون ما جاء على لسان الشاكى، واتهم سائق الأتوبيس بالسرقة، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال القسم وتم إرساله رفقة التحريات إلى مديرية أمن الجيزة كونها جهة الاختصاص فى الواقعة.

وتوصلت الجهود إلى حقيقة الواقعة، حيث قام 5 أشحاص بمحطة الأتوبيس بالجيزة برصد حقيبة النقود وقاموا بحجز تذاكر على نفس الأتوبيس لشخصين منهم وقاموا بشراء 3 حقائب كبيرة الأولى فارغة والثانية بها مخدات والثالثة طفلا يبلغ من العمر حوالى 10 أعوام وقاموا بوضع الحقائب داخل باطن الأتوبيس بجوار الحقيبة التى بداخلها المبلغ المالى وقام باقى التشكيل العصابى بمتابعة الأتوبيس بسيارة أخرى وعقب مرور الأتوبيس من نقطة مرور الكريمات قام مستقلى الأتوبيس من أفراد التشكيل العصابى عقب ورود اتصال تليفونى بافتعال واقعة وفاة والد أحدهما فى حادث سيارة وأحدث حالة من الهياج داخل الأتوبيس من خلال البكاء والصراخ وتم إنزالهم بعد كمين الكريمات وتم حمل الحقائب الثلاثة الخاصة بهم بعد قيام الطفل الموجود فى باطن الأتوبيس بفتح الشنطة التى كان بداخلها واستبدال ووضع الأموال البالغة 3 ملايين ونصف مليون جنيه فى الحقيبة الفارغة ووضع مخدات مكانها وإغلاقها كما كانت وعودة الطفل فى الحقيبة مرة أخرى .

وعقب وصول الأتوبيس إلى محطة أتوبيس سوهاج قام "حسام . خ .ع . إ " 24 سنة باكتشاف أن وزن الحقيبة أقل مما كانت عليه فى السابق فقام بفتحها وكانت المفاجأة اختفاء المبلغ المالى ووجود مكانه مخدات بدلا منه .