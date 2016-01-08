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القبض على أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

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القبض على أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية القبض على أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية
نجحت مباحث السرقات بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر سرى، فى ضبط أحد أفراد تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة سرقات السيارات، تفيد قيام كل من "مجدى.ر" 36 سنة عاطل مقيم كفر الدوار- محافظة البحيرة، السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا "مخدرات - سرقة - نشل"، و"أيمن. ف" 34 سنة عاطل مقيم كفر الدوار- محافظة البحيرة، السابق اتهامه فى 26 قضايا "مخدرات – سرقة - نشل – خطف" هارب، و"حامد. ف" 34 سنة عاطل مقيم دائرة قسم كفر الدوار - محافظة البحيرة، السابق اتهامه فى 32 قضية "سرقة – نشل – مخدرات – خيانة أمانه - قتل" هارب، كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، واعترف بالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث بارتكاب 10 حوادث سرقة سيارات.
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مصر 365

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