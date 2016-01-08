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باحثون أمريكيون يبتكرون ميكرو قلب صناعى من الخلايا الجذعية للأجنة

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باحثون أمريكيون يبتكرون ميكرو قلب صناعى من الخلايا الجذعية للأجنة باحثون أمريكيون يبتكرون ميكرو قلب صناعى من الخلايا الجذعية للأجنة
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة "سان فرانسيسكو" الأمريكية إلى تصنيع معملى للخلايا الجذعية للأجنة إلى "ميكرو قلب صناعى" له القدرة على النبض مثل القلب الطبيعى، مما يعطى أملا جديدا فى عمليات زراعة القلب الصناعى فى المستقبل.

وهناك العديد من تجارب القلب الصناعي، ويبذل الخبراء مزيدا من الجهد للتوصل إلى إنتاج قلب صناعى لإنقاذ العديد من مرضى القلب رغم فشل كل المحاولات التى تبذل حتى الآن وآخرها تلك التى أجريت فى فرنسا من قبل مصانع "كارمت" للقلوب الصناعية حيث توفى مؤخرا ثالث مريض تجرى له عملية زراعة القلب الصناعى.

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