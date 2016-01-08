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التموين تضبط 19 قضية من بينها توريد لحوم فاسدة لمعهد الأورام بسوهاج

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التموين تضبط 19 قضية من بينها توريد لحوم فاسدة لمعهد الأورام بسوهاج التموين تضبط 19 قضية من بينها توريد لحوم فاسدة لمعهد الأورام بسوهاج
تمكن ضباط مباحث ، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، ‏بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ‏الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والمحاسب شمس الدين محمد وكيل وزارة التموين بسوهاج، من ضبط 19 قضية تموينية خلال حملة أمنية، أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط "السيد.ف.ا.ح" 60 سنة مورد لحوم لمعهد الأورام بسوهاج، و"عماد.ح. ا" 31 سنة جزار ‏ويقيمان دائرة مركز سوهاج لقيامهما بتوريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت "40" كجم لحوم ‏فاسدة ، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 256 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2016.

‏وتم ضبط "أحمد. ن. م .ع" 21 سنة تاجر بوتاجاز ويقيم دائرة مركز سوهاج لتجميعه كمية من الاسطوانات ‏المدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 20 أسطوانة بوتاجاز ، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 137 ‏جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016.

وأنهت الحملة أعمالها ‏بضبط "7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، قضية عدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخبز، قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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